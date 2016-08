Nunca existirá igualdade real entre os membros. As palavras dita por Fernando Jorge Cardoso, do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE referente ao ponto de vista real, é algo nítido de ver.

A CPLP que nasceu há 20 anos com o princípio da igualdade dos países que formam a comunidade sempre haverá países com mais influência do que outros.

“Ter a expetativa de que somos todos iguais em direitos e deveres, do ponto de vista da lei é ótimo, do ponto de vista do ativismo político é correto (…), mas do ponto de vista da política real, da política de Estado, isso não vai acontecer”, disse Fernando Jorge Cardoso.

Mesmo na Organização das Nações Unidas (ONU), recordou, existe um Conselho de Segurança onde há cinco países que têm o poder de vetar as decisões de todos os restantes Estados-membros.

“A realidade das relações internacionais não pode ser subvertida por uma organização de um conjunto de países que julga que vai mostrar ao resto do mundo como é que se vai comportar”, alertou.

“É muito mais fácil assumir uma posição política em relação aos Estados com menos recursos de poder, como a Guiné-Bissau (…) e há sempre mais receio de assumir posições em relação a países como Moçambique, Angola, Brasil ou Portugal”, afirmou.

A CPLP reúne Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste e trabalha em diferentes áreas de cooperação, como educação, saúde, defesa, agricultura, justiça, economia, entre outras.

Todos cooperam e todos ‘ganham mais’ em cima de não cobrar mais transparência em determinado casos como os brutais casos de abuso contra a vida humana em Angola em que Brasil e Portugal assistem e demonstram serem mais próximo das maldades daquela ditadura do que socorrer o povo.

Na cimeira que assinala os 20 anos da CPLP e na qual o Brasil assumirá a presidência rotativa, prevista para novembro, será aprovada a Nova Visão Estratégica da organização e eleito um novo secretário-executivo.