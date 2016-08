No Ar Coquetel Molotov anuncia edição em Belo Horizonte

Ava Rocha, Pequeno Céu e Jam Da Silva são os primeiros nomes confirmados para o festival

Realizado tradicionalmente em Pernambuco, o festival No Ar Coquetel Molotov anunciou uma edição em Belo Horizonte. O evento acontece no dia 15 de outubro no espaço Centoequatro.

Até agora foram confirmadas as participações de Ava Rocha, que se apresenta pela primeira vez na cidade, o grupo mineiro Pequeno Céu e o pernambucano Jam Da Silva. Além disso, estão programadas uma série de oficinas, debates e prévias.

Os ingressos para o festival custam a partir de R$10 e podem ser adquiridos através deste site.