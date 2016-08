Saúde na Praça chega a 7ª edição com estandes, exames e palestras para a população

Para muita gente, sábado é dia de curtir a folga e se divertir. Pode ser também um dia para cuidar da saúde e colocar em dia alguns exames de rotina. Pensando em expandir o suporte médico para fora das clínicas e hospitais, a Associação Médica de Minas Gerais (AMMG realizará, neste sábado, a 7ª edição do Saúde na Praça. As atividades serão gratuitas e orientadas por especialistas de várias áreas médicas. O evento, que é aberto à comunidade, acontecerá na Praça da Liberdade, a partir das 8h.

Entre as 22 especialidades médicas participantes, estão cardiologia, alergia, endoscopia, ginecologia, oftalmologia, pediatria e psiquiatria. A ação visa orientar a população, com auxílio de estudantes de medicina e profissionais da saúde, sobre como evitar as doenças mais comuns em crianças e adultos, além de incentivar a prática de hábitos saudáveis.

Além de exames específicos, o evento contará com atividades físicas e educativas, como peças teatrais e espaços para crianças com brincadeiras e oficinas. Haverá também roda de conversas sobre temas da saúde da mulher e orientações sobre como fazer massagem cardíaca e primeiros socorros.

Durante a ação, serão realizados 400 testes rápidos de detecção de Hepatites B e C junto à população adulta. O resultado é dado em 15 minutos após a coleta de sangue do dedo.