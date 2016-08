Criador do RBD fala sobre planos de reunião: “talvez com quatro ou cinco integrantes poderia acontecer”

O produtor e empresário Pedro Damián deu uma entrevista à revista People En Español avaliando cada um do seis integrantes do grupo RBD em suas carreiras atuais. Ele, que lutou tanto pelo reencontro do sexteto pop, não acredita mais que isso seja possível. “Acho complicado. Talvez uma reunião com quatro ou cinco poderia acontecer. Não depende muito de mim. Depende deles mesmos. Mas ainda falta para que isso aconteça, porque eles acham que é muito cedo. Eu acho que quem não participaria, por razões de trabalho e também pessoais, seria Alfonso Herrera. Ele está fazendo uma carreira de ator profissional em séries, buscando esse caminho, e indo muito bem. Não sinto que ele teria interesse em voltar a cantar”, declarou.

Sobre Dulce María, Pedro falou que ela continua uma guerreira, fazendo sua música e o que gosta: subir no palco e cantar. Sobre Anahí, é sintético: “está com seu material discográfico e sendo cada vez melhor como ser humano”. Mas é Maite que ganha o maior elogio do produtor, que a lançou no mercado: “ela é atualmente a rainha das novelas. É uma menina disciplina, que sempre está pronta para fazer o que gosta”.

Para ele, Christopher von Uckermann ainda está se descobrindo, aos poucos. “Ele está trabalhando musicalmente em coisas que gosta, e em algum momento lançará. Eu espero que se dê bem. E tem feito séries. Ele está trabalhando diariamente e também em uma busca espiritual, que é muito importante para ele”. Já Christian Chávez, Pedro considera muito mais maduro e focado hoje em dia, mas com o mesmo talento de sempre. “Obviamente, o tempo lhe deu maturidade como ator, lhe permite ver as coisas de outra maneira”.

