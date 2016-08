A Federação de Futebol dos Estados Unidos suspendeu, nesta quarta-feira, a goleira Hope Solo por seis meses, após a norte-americana ter chamado as jogadoras da Seleção da Suécia de “covardes”, na semifinal dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Por: Estado de Minas

“Os comentários da Hope Solo depois da partida contra a Suécia durante os Jogos Olímpicos de 2016 foram inaceitáveis e não condizem com a conduta que se requer de nossa Seleção Nacional. Além da arena atlética, e além dos resultados, as Olimpíadas celebram e representam o ideal do jogo limpo e respeitoso. Nós esperamos que todos que nos representam cumpram isso, sem exceções”, disse o presidente da Federação dos Estados Unidos, Sunil Gulati, em comunicado oficial.

De acordo com a revista norte-americana Sports Illustrated, Hope Solo teria dito após a eliminação nos pênaltis para a Suécia que os Estados Unidos teria jogado com um bando de covardes e “o melhor time não venceu hoje, eu acredito nisso”.

