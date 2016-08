As autoridades municipais de Beni lamentaram o massacre e falaram de um balanço de 42 mortos e as organizações da sociedade civil da região informaram que 34 casas foram queimadas e há 46 vítimas fatais.

O porta-voz do exército, tenente Mak Azukay, informou à Agence France-Presse sobre o massacre, atribuído a supostos rebeldes das Forças Democráticas Aliadas do Uganda e por isso, o governo decretou três dias de luto nacional.

Beni é uma cidade que fica próximo do parque de Virunga, esconderijo de grupos armados, no norte de Kivu do Norte.

A AFP reporta também que o ataque aconteceu 72 horas após uma viagem do presidente Joseph Kabila, “onde prometeu fazer todo o possível para impor a paz e a segurança”.