Recentemente em Luanda, capital de Angola, houve mais um congresso do MPLA(Movimento Popular de Libertação de Angola) que é o partido de José Eduardo dos Santos, ditador sanguinário que está no poder desde 1979. José Eduardo foi reconduzido ao cargo de presidente do MPLA com mais de 90% dos votos em uma campanha contra um outro candidato oculto, que se existe ou não, o impediu de chegar aos 100%.

O que é estranho nessa história não é apenas a condução à um tirano que o mundo conhece e nada faz, mas sim, os cúmplices da desgraça angolana. Muitos representantes de vários partidos políticos portugueses(PSD, PS, PCP e CDS-PP) estiveram presente nesse circo repetido.

Sabendo-se que José Eduardo dos Santos comete os piores tipos de abuso contra a vida humana, o que os abutres portugueses e brasileiros têm a ganhar?

O vice-presidente do PSD Marco António Costa disse em Luanda que os partidos portugueses, a maior representação estrangeira ao congresso do MPLA, procuraram deixar uma mensagem de fortalecimento institucional com o partido no poder em Angola.

O dirigente social-democrata considerou importante a presença dos representantes de partidos políticos portugueses, salientando que as mensagens que procuraram deixar foram de fortalecimento das relações institucionais entre os partidos. “Mas também uma palavra de confiança relativamente à relação entre as comunidades portuguesas cá em Angola, mas também a comunidade angolana em Portugal e com isso visar manter laços estreitos de cooperação e de boas relações entre o povo angolano e o povo português”, referiu.

O que podemos imaginar através do corruptível governo português é(que pode ter alguma alteração com a recente presidência do conservador Marcelo de Souza Rebelo) que devido o envolvimento direto da filha do ditador, Isabel dos Santos, em bancos portugueses, talvez possam ver uma brecha na corrupção angolana através da má fase da Sonangol como forma de fortalecer economicamente seus partidos.

Sobre a polêmica que se instalou em alguns partidos com algumas mensagens ao congresso, Marco António Costa disse que a concentração deve ser “naquilo que é importante e naquilo que é positivo”. “É uma mensagem que deixamos para muitos portugueses que estão cá a trabalhar e para muitos angolanos que estão a trabalhar em Portugal”, disse.

“Nós temos que nos focar em matérias positivas e esta foi a preocupação que o PSD, na sua declaração e em todas as ações que realizou, foi procurar focar os pontos positivos e criar um ambiente de confiança para os portugueses que estão cá e para os angolanos que estão em Portugal e acima de tudo para os dois povos”, sublinhou.

Na sua mensagem ao congresso, o PSD manifestou o desejo de continuar o caminho de aproximação institucional com o MPLA, partido no poder desde a independência de Angola, em 1975. A polêmica foi suscitada por declarações do deputado do CDS-PP Hélder Amaral, quando referiu à margem do congresso em Luanda que existe atualmente uma maior proximidade entre o seu partido e o MPLA, que têm agora “muitos mais pontos em comum”, recebendo duras críticas de membros da sua formação política em Lisboa.

O QUE ELES GANHAM FINANCIANDO A DESGRAÇA DOS ANGOLANOS?

Em 2013, o Fantástico havia denunciado um caso de tráfico internacional de mulheres por parte de um dos chefões do MPLA. Pouco tempo depois, o então “general” Bento Kangamba, que é casado com uma sobrinha do ditador, passou a ser procurado pela polícia brasileira e pela INTERPOL.



Foto da abertura da Copa do Mundo de 2014 em que o ditador e sua esposa Ana Paula(abaixo de Renan Calheiros), estavam na tribuna de honra a convite do governo brasileiro pouco meses depois à caça ao traficante de mulheres.

Pouco tempo após a denúncia do Fantástico e o general Bento Kangamba passar a ser procurado pela polícia brasileira e INTERPOL, seu nome foi retirado da lista de procurado por ‘falta de provas’.

Inclusive os laços jurídicos passaram a ser mais fortes como demonstra Joaquim Barbosa que foi até Angola entregar a mensagem passada por Dilma Rousseff como afirma a notícia do portal angolano.

No encontro com José Eduardo dos Santos, o Presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil disse ter reafirmado a disposição do poder judicial brasileiro estabelecer mecanismos de cooperação com a congénere de Angola.

A dúvida é: Será que ditaduras é o que define a política de esquerda? Por que Dilma Rousseff e seus militantes sabendo que José Eduardo dos Santos comete crimes contra a humanidade, apoiam o terror contra um povo que nunca fez nada de mal ao Brasil e aos brasileiros? Interesse financeiro em cima da desgraça alheia?

O impressionante é que pouco depois da tortura nos presídios de Angola, Dilma Rousseff defendeu a adesão de Angola no Conselho de Segurança da ONU que pouco em seguida, Angola foi inserida. A ONU aceitou no Conselho de Segurança, o mesmo país que prendera 15+2 jovens que estavam reunidos debatendo a Constituição Angolana e foram presos, acusados de ‘Tentativa de Golpe de Estado’ e que pelo regime lembrar que o país tem a população desarmada, mudaram para ‘Associação de malfeitores’. Outro abuso que chegou a ser denunciado na Câmara em Brasília pela Dep. Luiza Erundina do PSB-SP.

Caso também denunciado pela Anistia Internacional Brasileira e portuguesa que gerou protestos em muitos lugares do mundo como Washington, Lisboa, Porto, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Londres. Atualmente os ativistas foram libertos depois de pressão do Parlamento Europeu. Porém o regime sanguinário angolano é imparável já que tem apoio dos partidos de esquerda do Brasil e Portugal. Num passado recente, ano de 2015, José Eduardo dos Santos, o ditador mais rico da África com 20 bilhões(Forbes 2013), presidente do país que mais recebeu empréstimos feitos pelo BNDES, simplesmente massacrou todo um vilarejo religioso. E o que o mundo fez? Afinal, o que o mundo poderia fazer para parar um tirano quando podem lucrar com o tirano?

É impressionante para quem tem coração, mas não para quem tem interesse. É chocante para quem defende a liberdade e direitos humanos, mas não para outro partido brasileiro, o PDT, que além de diplomar militantes do regime angolano em Curitiba, teve a presença ilustre da Dep. Miguelina Vecchio do Rio Grande do Sul no Congresso do tirano que oprime, prende e assassina angolanos inocentes desde o fim da guerra civil angolana que acabou em 2002.