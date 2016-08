ESPN – A diretoria do América ainda não tomou uma decisão definitiva. Mas, se depender do Pavilhão Americano, pode aceitar a proposta da empresa do ex-atacante Roni, aquele que jogou no Fluminense.

Há cinco dias, o hoje empresário, de acordo com matéria do Superesporte MG, ofereceu ao América R$ 700 mil para mandar cada uma das partidas contra Flamengo e São Paulo na Arena Pantanal, em Cuiabá. Enfrentaremos os paulistas na 33ª rodada e os cariocas dois jogos depois.

Ou seja, o Coelhão embolsaria 1,4 milhão limpos, dinheiro que dificilmente se vê nos cofres do clube com as rendas das bilheterias. Claro, as redes sociais já estão cheias de reclamações de alguns torcedores, que dizem ser um absurdo, um desrespeito com o sócio-torcedor, que vão cancelar o programa etc.

Entretanto, aqui vão alguns argumentos a favor da venda dos mandos:

Legalidade?

Num primeiro momento, é claro que prejudica o campeonato esse negócio de vender mandos. Viajar para Cuiabá é mais difícil do que rumar para Belo Horizonte, além do fato de o time visitante ter o apoio maior da torcida, o que não aconteceria no NOSSO ESTÁDIO Independência.

Porém, não é o América que precisa pousar de legalista, já que outros clubes fizeram isso na Série A 2016. Se não houve impedimento com eles, no nosso caso também não haverá.

Tamanho do jogo

Algumas pessoas contra a venda dos mandos justificam que pretendem levar familiares e amigos nos grandes jogos, principalmente diante do Flamengo. É uma partida maior, de mais apelo, sem dúvida. Porém, o torcedor americano que age assim só trata o clube de forma mercadológica.

As partidas contra o Coritiba e Flamengo valem a mesma coisa: 3 PONTOS! Eu não vou a um jogo do Coelhão (ou deixo de ir) por causa do adversário. Como o valor dos ingressos é o mesmo nos dois jogos, se não há condições financeiras para ir em ambos, que se vá na partida mais próxima de quando tiver a grana na mão.

Afinal, quem só vai aos jogos grandes, será que quer ver o Coelhão ou o adversário? Torcedor de verdade é aquele que investe para ver só o seu time, não o oponente, certo?

É evidente que eu gostaria de ir a todos os 19 jogos em casa, até porque esse é o direito adquirido, no caso do sócio-torcedor. Mas eu também não posso deixar de pensar no clube e enxergo bem maior adiante, que é exatamente o dineiro arrecadado.

Finanças

Alguns andam falando que o América teve orçamento de R$ 55 milhões, o que não condiz com a realidade, pois é óbvio que tínhamos pendências a acertar e utilizamos parte desse montante para tal. Portanto, R$ 1,4 milhão por apenas duas partidas é um ótimo acréscimo no orçamento do clube, ainda mais visando à Série B, já que a permanência na elite é complicada – a diretoria precisa pensar racionalmente e deixar a paixão de lado.

É bom lembrar que, na segunda divisão, a maioria dos clubes recebe R$ 5 milhões brutos, o que torna mais acirrada a disputa dentro de campo. Com algum dinheiro que porventura tenha sobrado da Série A (se sobrou, foi uma atitude correta e prudente dos dirigentes) e mais o arrecadado com a venda dos dois mandos, o América, pelo menos financeiramente, larga na frente dos concorrentes em 2017.

Não podemos dar ao luxo de prescindir desse dinheiro.

Dinheiro no ralo?

Alguns torcedores podem vir a pensar… “Nossa, mas para que mais R$ 1,4 milhão nas mãos desses 9 presidente do América? Vão é torrar nossa grana trazendo mais barcas para o ano que vem, vai adiantar nada!”.

Respeita-se esse tipo de opinião. Entretanto, realmente acredito que erros como os cometidos desde dezembro de 2015 até agora não irão se repetir em 2017. Simplesmente porque espero que as pessoas aprendam com eles, ganhem experiência para fazer tudo corretamente no futuro.

Entretanto, se há algum torcedor americano que tem CERTEZA ABSOLUTA do desperdício desse dinheiro pelos dirigentes no próximo ano, que procure formas concretas (concretas mesmo, não é ficar comentando nos grupos do Facebook ou nos comentários deste texto, viu?) de questioná-los diretamente e, quem sabe, propor soluções cabíveis.

Adendo

É bom ainda ressaltar que, para o América, vender mando não é sinônimo de derrota certa. Na Série A 2011, o Coelhão jogou em Uberlândia contra Atlético Paranaense e Corinthians, superando ambos. O jogo com os paulistas, então, estava abarrotado de corintianos achando que iam fazer festa, pois brigavam pelo título. Acabaram levando de 2 a 1, viu?

Cuidado, Flamengo e São Paulo, cuidado!

Roni, manda a grana aí, meu chapa!

Uma diretoria racional aceitaria o dinheiro!