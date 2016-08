Não há número pré-definido de vagas.

Cadastro pode ser feito até o dia 30 de agosto.

G1 – Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefetiura de Juiz de Fora para contratação temporária de Médico Saúde da Família e Comunidade. O registro deve ser feito exclusivamente pela internet até às 23h59 do dia 30 de agosto. A inscrição é gratuita.

Não há um número pré-definido de vagas. Para participar, é necessário ter formação superior em Medicina e registro no conselho específico. A remuneração do cargo é de R$ 10.480,36 por 40 horas semanais.

Após a realização da inscrição pela internet, os candidatos devem entregar os títulos para validação das informações prestadas nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, das 8h30 às 11h ou das 14h30 às 16h30, na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, localizada na Avenida Brasil, 2001, 8º andar, no Centro.

De acordo com o edital, a documentação deve ser entregue em envelope lacrado e devidamente identificado, com nome completo do candidato, cargo e número de inscrição.