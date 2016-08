Atleta polaco vende medalha de prata para ajudar uma criança com cancro

Piotr Malachowski vendeu a medalha de prata que conquistou no lançamento do disco nos Jogos Rio2016, para ajudar um menino de três anos que sofre de cancro do olho.

“Fiz tudo o que estava ao meu alcance para a conseguir [medalha de ouro]. Infelizmente, desta vez, não funcionou. Mas o destino deu-me a oportunidade de aumentar o valor da minha ‘prata'”, escreveu Piotr Malachowski no Facebook.

O atleta lançou um apelo para angariação de fundos para Olek Szymanski, um menino que sofre de um raro cancro que apenas atinge crianças com menos de cinco anos.

O atleta lançou um leilão no www.charytatywni.allegro.pl, um portal que ajuda organizações não-governamentais a recolher fundos para os seus objetivos de caridade.

O objetivo era angariar verbas para enviar para o pequeno Olek Szymanski para ser tratado nos Estados Unidos, porque a Polónia carece da tecnologia necessária para lidar com a doença.

A operação ao olho do menino custará 125 mil dólares norte-americanos.

Na quarta-feira, Piotr Malachowski — que também foi prata nos Jogos de Pequim2008 — escreveu no Facebook que a missão tinha sido um sucesso, indicando que Dominika e Sebastian Kulczyk, herdeiros do falecido milionário polaco Jan Kulczyk, tinham comprado a sua medalha ao fazer a oferta mais elevada.

“Fomos capazes de mostrar que juntos podemos fazer milagres. A minha medalha de prata vale hoje muito mais do que valia há uma semana”, afirmou o atleta.