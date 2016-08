Crianças executam prisioneiros em novo vídeo do Estado Islâmico

Crianças executam prisioneiros em novo vídeo do Estado Islâmico

De acordo com uma investigação da Fundação Quilliam, organização de combate ao terrorismo, há pelo menos 50 crianças britânicas vivendo em territórios controlados pelo Estado Islâmico.

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) divulgou um vídeo nesta sexta-feira no qual exibe o assassinato de cinco prisioneiros por crianças-soldado, uma delas supostamente britânica. Nas imagens, os meninos uniformizados são vistos gritando palavras em árabe e apontando armas para os homens ajoelhados na sua frente.

O uso de crianças em vídeos de propaganda do EI é comum, porém, essa parece ser a primeira vez que um menino de origem ocidental aparece. Segundo o jornal The Sun, o britânico é identificado como Abu Abdullah al-Britani, o que significa que ele é “filho de Abdullah al-Britani”. O apelido já foi usado por diversos combatentes do Reino Unido que se uniram ao EI. Um curdo, um egípcio, um tunisiano e um uzbeque também aparecem na filmagem.

De acordo com uma investigação da Fundação Quilliam, organização de combate ao terrorismo, há pelo menos 50 crianças britânicas vivendo em territórios controlados pelo Estado Islâmico. Outros vídeos do grupo extremista afirmam que crianças a partir de 10 anos já participam de treinamentos militares rigorosos e são doutrinadas para o jihadismo.