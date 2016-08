Um dia antes do aniversário do ditador angolano José Eduardo dos Santos, manifestantes em Angola, mais especificamente na capital Luanda, manifestam-se contra todos os descasos do país, principalmente corrupção e repressão. Na data de hoje, 27/08, jovens foram atacados a mando dos comandantes do ditador.

Não podemos esquecer que Angola é o país que mais recebeu empréstimos secretos pelo BNDES. Como o ditador usa esse dinheiro financiado pelo Brasil? É pra isso que serve a ajuda brasileira? O mundo quer uma resposta. Além disso, essa ditadura sangrenta tem o Brasil como quase 40% de toda sua importação.

Isso não é incomum, o mesmo governo aliado de partidos brasileiros como PT e PDT, é o mesmo governo que comete todos os tipos de crimes contra a vida humana e teve candidatura defendida por Dilma Rousseff a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU.

As fotos foram publicadas nas redes sociais por perfis dos opositores que muitos se escondem devido a perseguição do regime. Hoje acontece manifestações na capital Luanda e muitos ativistas já foram presos e levados para locais incertos pela ditadura de José Eduardo. No fim do dia, informaremos mais detalhes dos fatos ocorridos.