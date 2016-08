Conceito de Estado

No campo da Geografia e, principalmente, da Geopolítica, um dos conceitos mais relevantes é o de Estado, escrito com “E” maiúsculo, diferente, portanto, do estado com “e” minúsculo, que se refere a uma província ou subdivisão de um determinado país. O Estado é um dos principais atores internacionais, sendo também um dos mais importantes agentes de produção e transformação do espaço geográfico.

O Estado corresponde ao conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza o espaço de um povo ou nação. Para o Estado existir, é necessário que ele possua o seu próprio território e que exerça sobre este a sua cidadania, ou seja, o Estado deve ser a autoridade máxima na área a ele correspondente.

Os elementos essenciais para a formação do Estado é o território, a população e a soberania, que é garantida por meio das leis e do estabelecimento de suas fronteiras. Assim, ele representa tudo o que é público dentro de um país, incluindo uma série de instituições, tais como as escolas, os hospitais, as forças armadas, as prisões, a polícia, os órgãos de fiscalização, as empresas estatais, entre outras.

Qual é a diferença entre Estado e Governo?

A diferença entre Estado e Governo está na hierarquia entre ambos. O governo é, na verdade, apenas mais uma das instituições que compõem o Estado, ou seja, é a esfera pública responsável por administrá-lo. Os governos são transitórios, geralmente elegíveis através do voto (exceto em ditaduras e em governos absolutistas), enquanto o Estado é permanente, apesar de haver movimentos políticos que clamam pelo fim dos Estados, a exemplo dos anarquistas.

Qual é a diferença entre Estado e Nação?

A diferença entre Estado e Nação envolve a escala que esses dois termos alcançam. O Estado é uma instituição que, mesmo sendo formado pela sociedade, compõe um âmbito jurídico e formal. A nação, por outro lado, é um conceito étnico-social, referindo-se a um grupo mais ou menos definido de pessoas com os mesmos traços culturais, identitários e que possuem um sentimento mútuo de pertencimento.

Dessa forma, um Estado pode possuir uma única nação ou várias delas, constituindo, assim, os chamados Estados multinacionais. Um exemplo de Estado com múltiplas nações é a Espanha, que conta com catalães, bascos, navarros, espanhóis e muitos outros. Alguns deles clamam até mesmo por sua independência. Os curdos, por sua vez, são um exemplo de nação sem Estado, isto é, sem um território constituído. Eles habitam a região de alguns países do Oriente Médio e lutam pela criação do Curdistão.

Qual é a relação entre Estado e país?

A relação entre Estado e país encontra-se na definição atribuída a cada um. Enquanto o Estado é, como sabemos, uma instituição, o país envolve todas as características físicas e sociais de um território, além dos seus símbolos, como a bandeira, o hino, os costumes, entre outros.

O Estado angolano, por exemplo, é uma República Popular comandada pela união entre os campos legislativo, executivo e judiciário. Angola é um país que possui uma grande variação cultural, com um relevo geologicamente antigo e um espaço territorial com grandes dimensões.