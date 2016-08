Conexão Lusófona – Cabo Verde ficou em segundo lugar do ranking The Good African Society Index, um estudo da responsabilidade do Mail & Guardian, uma publicação sul-africana especializada em análises do continente africano.

Dos vários indicadores que compõem a tabela, o arquipélago cabo-verdiano obteve a melhor pontuação em Segurança, Integridade e Justiça, e conseguiu classificações acima da média em Desempenho Económico, Democracia, Liberdade e Governação, Bem-estar Infantil, Meio Ambiente e Infraestruturas, Segurança, Saúde e Sistemas de Saúde, Integridade e Justiça, Educação e Coesão e Medidas de Sustentabilidade Social.

O Índice de Qualidade de Vida é liderado pela Tunísia, vindo assim contrariar a ideia de que se vive melhor nos países mais ricos, já que os países africanos com o maior PIB são a África do Sul e o Gabão e o país que liderou o ranking na categoria Desempenho Económico foi o Gana.

O país com o pior desempenho foi o Chade, destacando-se por ter obtido as piores classificações em Bem-Estar Infantil, Educação e Coesão e Medidas de Sustentabilidade Social.