Conexão Lusófona – Estão abertas as inscrições para o programa de intercâmbio de escritores Criar Lusofonia. Promovido pelo Centro Nacional de Cultura de Portugal, a ação oferece bolsas para o desenvolvimento do domínio da escrita a cidadãos de todos os países integrantes da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP) – Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. As inscrições se encerram em 16 de setembro.

A iniciativa pretende criar oportunidades aos escritores e investigadores de língua portuguesa para que tenham contato com outros países lusófonos, a fim de produzirem uma obra destinada à divulgação em todo o território que tem esta língua como oficial.