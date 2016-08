Festival será realizado mesma data, 10 de setembro, em local maior com shows de Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Aviões do Forró, Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraísa, Marília Mendonça e ainda uma atração surpresa que é considerado um dos maiores DJs do país

Devido ao grande sucesso das vendas de ingressos, a organização do Festeja Belo Horizonte decidiu mudar o local evento para o Mega Space (Av. das Indústrias, 3000, Santa Luzia,MG). No dia 10 de setembro, sábado, a partir das 14h, o maior festival de música itinerante do país reúne Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Aviões do Forró, Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraísa, Marília Mendonça e ainda uma atração surpresa, que é considerado um dos maiores DJs do país.

Realizado pela Nenety Eventos, empresário João Wellington e Workshow, o Festeja Belo Horizonte conta com cinco setores para a escolha do público: Pista, Vip, Camarote open bar, Front Stage e Camarote Premium. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.bilheteriadigital.com.br e também na loja física da Nenety Eventos, no Shopping 5ª Avenida (Rua Alagoas, 1314, piso C, loja 16, Savassi, Belo Horizonte, MG).

O objetivo da organização do evento ao mudar de local é oferecer maior comodidade ao público. Porém, quem já comprou o ingresso e deseja a restituição do valor pago devido a mudança de local, as solicitações de reembolso poderão ser realizadas de 12 a 17 de setembro diretamente nos pontos de vendas onde as compras foram feitas.

Wesley Safadão

Sempre inovador, o artista é conhecido pelo seu repertório atualizado e por ter as melhores músicas cantadas em seu show. A trajetória do artista começou em 2007, quando houve a profissionalização de um trabalho até então familiar. A banda foi criada pela família de Wesley Safadão e reunia seus irmãos e primos todos movidos a muitos sonhos. Apaixonados pela música investiram suas pequenas economias e buscaram ajuda onde não tinham para seguir com o projeto da Banda Garota Safada, que hoje se chama Wesley Safadão. A banda aos poucos foi ganhando notoriedade no mercado artístico da cidade de Fortaleza, no Ceará.

Logo, o artista ganhou todos os outros estados do Nordeste, se tornando a referência do novo jeito de fazer forró – com uma batida mais acelerada e com um carisma que só Wesley Safadão possui. Hoje, o cantor e sua banda possuem uma média mensal de 25 apresentações. No mês de junho, período dos festejos juninos no Nordeste, esse número ultrapassa a marca dos 40 shows.

Gusttavo Lima

Cantor, músico e compositor. Essa é a definição do artista sertanejo Gusttavo Lima. O autodidata da cidade de Presidente Olegário (MG), que toca violão, viola, guitarra, bateria, baixo e sanfona, chegou ao mercado fonográfico com notoriedade. O mineiro é o responsável por dar o tom a diversas canções sertanejas que fazem sucesso nas paradas de todo o país. Gravou, em 2010, seu primeiro CD e DVD “Inventor dos Amores”, com 22 músicas, onde 16 são composições próprias. Produzido por Pinócchio, o trabalho ganhou destaque no meio dos fãs da música sertaneja devido ao sucesso das canções: “Caso Consumado”, “Revelação”, “Rosas, Versos e Vinhos”, “Cor de Ouro” e, principalmente, “Inventor dos Amores”. Em 2011, gravou o seu segundo CD e DVD, “Gusttavo Lima e Você”. O álbum de 12 faixas inéditas trouxe o hit “Balada”, que alcançou o TOP 10 da Billboard Brasil. Em seguida, Gusttavo Lima gravou no Credicard Hall, em São Paulo (SP), seu terceiro projeto, “Gusttavo Lima Ao Vivo Em São Paulo”. A primeira aposta foi “Gatinha Assanhada”, que, inclusive, entrou para a trilha sonora da novela “Salve Jorge”, da Rede Globo. Versátil, ele fez uma participação especial na novela Amor à Vida. Nas cenas, o sertanejo contracenou com Valdirene, personagem interpretada por Tatá Werneck. Em 2014, Gusttavo Lima realizou um de seus maiores sonhos, a gravação de um DVD acústico. Na internet, o cantor é um dos sertanejos mais populares com mais de 9,7 milhões de curtidas em sua página no Facebook, 4 milhões de seguidores no Twitter, 812 mil followers no Instagram e mais de 175 milhões exibições em seu canal oficial no YouTube.

Aviões do Forró – Com mais de 10 CD´s gravados e quatro DVD´s Ao Vivo, a banda que foi criada em Fortaleza em 2002, vem sendo uma figura marcada nas novelas brasileiras. Conhecida pelos sucessos, Correndo Atrás de Mim, Chupa Que é de Uva e Tome Tome, o grupo liderado por Solange Almeida e Alexandre Avião, completou 13 anos de carreira e para comemorar, lançou recentemente para os fãs seu mais novo DVD, Ao Vivo em Fortaleza, que traz grandes hits e participações especiais.

Zé Neto & Cristiano

A infância compartilhada e a paixão pela música não podia ser diferente. Zé Neto & Cristiano foram criados na zona rural e foi lá que a música começou a fazer história na vida dos artistas. José Toscano Martins Neto (Zé Neto) sempre esteve envolvido com a música sertaneja raiz, influenciado pela família e tendo como referência duplas como João Paulo & Daniel, Zezé di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo, Zé Neto enxergava em cada canção um estilo de vida a ser seguido. Já Irineu Táparo Vaccari (Cristiano) entrou no mundo da música através da igreja, desde criança sempre fez parte corais.

Os dois nasceram em São José do Rio Preto e moram no mesmo bairro desde criança. Em 2011 Zé Neto e Cristiano se juntam na parceria pela busca de um mesmo sonho, cantar. Dos barzinhos aos grandes palcos, Zé Neto & Cristiano assinaram no início de 2014 com a WorkShow, escritório de agenciamento artístico que tem em seu cast Henrique & Juliano, Marcos & Fernando e Marília Mendonça.

Maiara & Maraísa

Além de irmãs, gêmeas e de aparência bem semelhante, compartilham do mesmo sonho e talento: a música sertaneja. Nascidas em São José dos Quatro Marcos – MT, criadas em Araguaina – TO, hoje moram em Goiânia – GO, a cidade conhecida como berço da música sertaneja e que abriu muitas portas para a carreira da dupla. Com as vozes lindas e inconfundíveis e com o talento para a composição não tinha como ser diferente.

No ano de 2013 lançaram a música “No Dia do Seu Casamento” que tocou muito e alavancou a carreira da dupla, e que também contou com um clipe lindo que faz muito sucesso na internet com a interpretação das irmãs e hoje já tem mais de um milhão de visualizações.

Logo em seguida a dupla lançou o seu EP com algumas músicas autorais, e a música “É Rolo” contou com a participação da dupla Jorge e Mateus. O EP foi trabalhado por um ano e foi um trabalho que rendeu bons frutos.

No dia 31 de março de 2015 a dupla gravou na cidade de Goiânia o primeiro DVD da carreira, com um repertório escolhido a dedo, com uma estrutura linda e com participações pra lá de especiais como Jorge e Mateus, Cristiano Araújo, Bruno e Marrone e Marília Mendonça.

A dupla Maiara e Maraisa virou referência no meio musical e se apresenta em vários estados brasileiros como São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, entre outros. Além de terem uma carreira promissora, elas são as maiores apostas femininas do sertanejo na atualidade.

Marília Mendonça

Marília Mendonça é goiana, e tem apenas 20 anos. Ainda quando menor de idade, começou a se destacar como compositora, contribuindo com a canção “Minha Herança”, assinada por ela e pelo Frederico. Nesse mesmo período, Marília compôs também “Vai ter balanga” que também entrou no DVD gravado em 2011.

Mesmo com pouca idade, Marília coleciona grandes sucessos como compositora, “É Com Ela Que Eu Estou” na voz de Cristiano Araújo, “Até você voltar” e “Cuida Bem Dela” sucesso de Henrique & Juliano.

Em 2015 Marília Mendonça gravou seu primeiro DVD, com direção musical de Eduardo Pepato e vídeo Fernando Trevisan, o Catatau. A artista faz parte da WorkShow, escritório de agenciamento que possui no cast Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, Marcos & Fernando e Maiara & Maraísa.

Serviço:

Festeja Belo Horizonte em novo local: Mega Space

Atrações: Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Aviões do Forró, Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraísa, Marília Mendonça e atração surpresa

Data e horário: 10 de setembro, sábado, às 14h

Local: Mega Space – Av. das Indústrias, 3000, Santa Luzia, MG

Ingressos:

Pista: R$ 70,00

VIP: R$ 100,00

Camarote open bar (vodka, cerveja, refrigerante, citrus, suco e água):

R$ 220,00 (feminino) | R$ 240,00 (masculino)

Front Stage open bar (whisky 8 anos, vodka, espumante, cerveja, refrigerante, citrus, suco, e água, além de decoração especial, área de descanso, e acesso ao camarote):

R$ 280,00 (feminino) | R$ 330,00 (masculino)

*os valores podem mudar sem aviso prévio

Vendas

Online: www.bilheteriadigital.com.br

Loja: Shopping 5ª Avenida – R. Alagoas, 1314, loja 16, piso C, Savassi

Classificação etária:

Pista e VIP: 14 anos

Camarotes e Frontstage: 18 anos

Mais informações: (31) 3281 2737