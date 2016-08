Peça que comemora o centenário de Chico Xavier fiz em cartaz nos dias 17 e 18 de setembro no Teatro Dom Silvério

Sucesso na década de 1980, o espetáculo Além da Vida, que foi visto por mais de 2 milhões de pessoas em 5 anos, retorna à capital mineira. Nos dias 17 e 18 de setembro, sábado às 21h e domingo às 19h, o Teatro Dom Silvério (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230, São Pedro, BH) recebe os atores Eduardo Bodstain, Cristiane Natale, Marcelo Gomes, Danilo Francesco e Ellen Bueno em uma peça psicografada por Chico Xavier e Divaldo Franco. A montagem conta com a realização e produção da Sílvio Ferreira Produções e integra o projeto Circulando Arte.

Em 1980, Chico Xavier e Divaldo Franco sentiram a necessidade de colocar no palco de teatro um espetáculo que falasse de vida após a morte com seriedade e competência. Tinham em comum um amigo que trabalhava no meio artístico, mas não era qualquer profissional, tratava-se de um dos maiores diretores da maior rede de televisão brasileira: Augusto César Vanucci, diretor de novelas e programas da Rede Globo Globo.

Vanucci, como era conhecido no meio, tomou frente da empreitada e convocou os atores Renato Prieto, Felipe Carone e Lúcio Mauro, que estrearam no Teatro do Shopping Gávea no dia 19 de Janeiro de 1980. Mesmo antes da estreia, o grupo ficara receoso porque seria a primeira peça que abordaria um tema tão polêmico, mas Chico Xavier sabia o que aconteceria. Quase 2 milhões de expectadores em cinco anos de trajetória. É claro que além do texto apuradíssimo, foram utilizados bons profissionais do meio. Iluminação da mais alta tecnologia, atores de primeira linha, direção criativa e dinâmica, produção classe.

E agora, mais de 25 anos após sua estreia, Além da Vida retorna aos palcos com um novo elenco, formado por Eduardo Bodstain, Cristiane Natale, Marcelo Gomes, Danilo Francesco e Ellen Bueno. Aboradando temas polêmicos como reencarnação, a peça é uma montagem sincera, que mobiliza e leva à reflexão. As situações apresentadas tratam de assuntos como aborto, tóxicos, suicídio, homossexualismo, entre outros. O espetáculo é um fenômeno que transcende ao fato teatral e não tem como objetivo ser uma pregação, mas sim mostrar que há outras dimensões e que é necess[ario pensar muito a partir do momento em que o livre arbítrio existe em todos os níveis de consciência.

Ficha técnica

Direção: Renato Prieto

Iluminação: Bruno Henrique

Figurinos: Valentina França

Realização: Cristiane Natale e Lálio Oliveira

Fotografia: Victoria Oliveira

Produção local: Sílvio Ferreira Produções

Elenco: Eduardo Bodstain, Cristiane Natale, Marcelo Gomes, Danilo Francesco e Ellen Bueno

Serviço:

Espetáculo Além da Vida, psicografado por Chico Xavier e Divaldo Franco

Local: Teatro Dom Silvério – Av. Nossa Senhora do Carmo, 230, São Pedro

Data: 17 e 18 de setembro

Horário: sábado às 21h e domingo às 19h

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia e antecipado)

Vendas: lojas e site Central dos Eventos – www.centraldoseventos.com.br

Classificação etária: livre

Mais informações: (31) 3146 7304 | (31) 4141 2929

Realização e produção: Sílvio Ferreira Produções