Sarau do Filizzola convida Affonsinho, Marina Machado e Ladston do Nascimento

“A Autêntica” recebe o segundo evento da temporada no dia 13 de setembro com o aporte da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte

Após o sucesso do retorno do Sarau do Filizzola, agora em novo palco, o músico mineiro Eduardo Filizzola recebe mais dois grandes convidados. No dia 13 de setembro, às 19h, o projeto, que promove o encontro entre músicos, poetas e outros artistas, reunirá Eduardo Filizzola, Affonsinho, Marina Machado e Ladston do Nascimento na “A Autêntica” (Rua Alagoas, 1172, Savassi).

Sarau do Filizzola

Eduardo Filizzola é o idealizador de um sarau que leva o seu nome. O evento chegou à sua 23ª edição no Vinnil Cultura Bar, em Belo Horizonte, e no Godofredo Rio, no Rio de Janeiro. Agora, o Sarau do Filizzola tem uma novidade, foi aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Com esta conquista, convidados especiais participarão do projeto, valorizando ainda mais a iniciativa.

O Sarau já contou com a participação de renomados artistas como Toninho Horta, Carla Villar, Tadeu Franco, Nelson Angelo, Flávio Renegado, Affonsinho, Juarez Moreira, Chico Amaral, Paulinho Pedra Azul, Dona Jandira, Rafael Dias, Lívia Itaborahy e dezenas de outros importantes nomes da cena mineira.

“A informalidade e clima de ensaio do sarau são um ambiente perfeito para novas manifestações artísticas. O trabalho autoral é o principal foco. Acontecem muitas surpresas, uma vez que todos os presentes são convidados a participar. Artistas e plateia se confundem e cria-se um clima de tolerância e incentivo para os iniciantes, extremamente propício à revelação de novos talentos”, salienta Filizzola.

O evento foi criado em maio de 2014, quando Eduardo Filizzola começou a convidar seus amigos, na maioria músicos, compositores e poetas, para reuniões mensais em sua casa, onde todos poderiam tocar, recitar e trocar experiências sobre seus trabalhos e projetos. Essa reunião logo foi apelidada pelos amigos de Sarau do Filizzola.

Biografia de Eduardo Filizzola

Eduardo Filizzola, natural de Belo Horizonte, iniciou sua carreira musical em 1979 como cantor e violonista da Banda Livre, liderada por Márcio Melão. Logo em seguida fundou o grupo Muda, que colocou no mercado o primeiro disco independente de Minas Gerais, um compacto duplo com três composições suas e participação de Flávio Venturini.

Em 1983 mudou-se para o Rio. Participou da explosão do rock brasileiro, fazendo vários shows no Circo Voador, no evento semanal Rock Voador.

Em 1985 gravou um compacto duplo autoral pela Recarey Discos. Em 86, gravou duas músicas próprias na coletânea “A Arca do Rock” e o LP autoral “Altar Infernal”. Esse LP foi muito executado nas rádios cariocas e mineiras, especialmente a canção “A Verdade a Cada Instante”.

Em 1992, montou o Menu Musical, um show que misturava músicas próprias, esquetes teatrais e músicas escolhidas pelo público num cardápio de cem opções. Esse espetáculo foi um sucesso, ficando em cartaz durante todo o ano. Em 1993, montou o grupo Filizzola e as Madonas de Rubens. Em 1995 participou de um trio juntamente com Sérgio Dias, dos Mutantes, e Paulinho Moska.

Em 1999 voltou para Belo Horizonte e dedicou-se a concluir a composição de suas peças eruditas para violão solo. Para isso, recolheu-se a um sítio próximo a BH e lá gravou grande parte dessas peças, tendo como fundo os ruídos da mata. Esse trabalho só foi concluído em junho de 2014, com o lançamento do CD Cores.

No final de 2011 retomou seu trabalho de MPB. Até 2013 totalizou 22 novas canções disponibilizadas em seu site. Dentre essas, escolheu as que integram seu novo CD, Meu nome é terra, lançado em 2015.

Serviço:

Sarau do Filizzola com Affonsinho, Marina Machado e Ladston do Nascimento

Data: Terça-feira, 13 de setembro

Horário: 19h

Local: A Autêntica” (Rua Alagoas, 1172, Savassi)

Entrada franca

Telefone de informações ao público: 31 3654 9251

Classificação indicativa: 18 anos